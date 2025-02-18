Селена Гомес и Бенни Бланко купили совместный дом

Селена Гомес и её бойфренд Бенни Бланко купили первый общий дом. Это произошло вскоре после новостей об их помолвке, о которой они рассказали только спустя несколько месяцев: на тот момент у бывшего возлюбленного Селены Джастина Бибера родился ребенок и пара не хотела привлекать к себе внимание.
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