Военное обозрение

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Предложение об увеличении срока службы до двух лет для военнослужащих по призыву не получило поддержки Минобороны

Предложение об увеличении срока службы до двух лет для военнослужащих по призыву не получило поддержки Минобороны

Законопроект об увеличении срока службы до двух лет для военнослужащих по призыву не будет вноситься в Госдуму для рассмотрения, предложение не получило поддержки ни в Кремле, ни в Минобороны.

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