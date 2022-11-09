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«Лейкерс» – худшая команда в НБА по броскам в прыжке

«Лейкерс» – худшая команда в НБА по броскам в прыжке

«Лейкерс» являются худшей командой НБА не только по трехочковым броскам, но и по броскам в прыжке, отмечает аналитик Кирк Голдсберри.

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