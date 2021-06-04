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Дети Пугачевой и Галкина "задвинули" в угол старшую сестру Орбакайте и ее сыновей: "Красавцы какие"

Дети Пугачевой и Галкина "задвинули" в угол старшую сестру Орбакайте и ее сыновей: "Красавцы какие"

Певица Алла Пугачева подедилась ярким семейным фото из отдыха детей и внуков  Артистка на своей странице в социальной сети Инстаграм часто публикует либо архивные кадры со своих выступлений в разные годы карьеры, либо восхищается своими детьми.

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