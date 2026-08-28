Врач Чиркова: осенью ребенку хватит одной спортивной и одной творческой секции

Осенью родителям не стоит перегружать ребенка кружками и секциями. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова.
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