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Порядок организации медпомощи в школах изменится в 2025 году

Порядок организации медпомощи в школах изменится в 2025 году

По данным Росстата, в прошлом году подростки болели намного чаще, чем дети помладше: например, число травм и отравлений у них увеличилось на 43 процента, болезней мочеполовой системы — на 113 процентов, костно-мышечной системы и соединительной ткани — на 125 процентов, глазных заболеваний — на 172 процента.

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