Нефть теряет в цене: рынок продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке и в США Татьяна АрестоваЦены на нефть слегка снизились 30 апреля после того, как переговоры об объявлении перемирия между Израилем и Хамасом в Каире помогли снять рыночные опасения о возможном расширении конфликта на Ближнем Востоке.