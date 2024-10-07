❗️В Крыму фиксируют провокационные вбросы о ситуации с топливом Пошла волна вражеских вбросов о якобы проблемах с топливом на полуострове.
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❗️В Крыму фиксируют провокационные вбросы о ситуации с топливом Пошла волна вражеских вбросов о якобы проблемах с топливом на полуострове.