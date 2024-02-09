Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 794 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Полякова
    Шоумен Ревва возв...
  • Svetlana Kuzmina
    Трюдо только и остаётся называть черное - белым, а белое - черным. Поскольку официально доказано кто пригласил в кана...Трюдо прокомменти...
  • Владимир Петров
    За хохлов помирал - так и квакал бы на мове...Тяжелораненый бое...

Симоньян заявила, что Карлсон «идет в большую политику»

Симоньян заявила, что Карлсон «идет в большую политику»

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что взявший у главы Российской Федерации Владимира Путина интервью американский журналист Такер Карлсон «идет в большую политику».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх