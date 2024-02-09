Симоньян заявила, что Карлсон «идет в большую политику»

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что взявший у главы Российской Федерации Владимира Путина интервью американский журналист Такер Карлсон «идет в большую политику».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии