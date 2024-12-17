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Эксперты АРВИС рассказали бакалаврам кафедры РЭО об актуальных практиках использования вторсырья в промышленности

Эксперты АРВИС рассказали бакалаврам кафедры РЭО об актуальных практиках использования вторсырья в промышленности

На прошлой неделе представители Национальной ассоциации развития вторичного использования сырья (АРВИС) организовали гостевую лекцию «Практики использования вторичного сырья промышленности» для студентов базовой кафедры Российского экологического оператора в РЭУ имени Г.

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