Эксперты АРВИС рассказали бакалаврам кафедры РЭО об актуальных практиках использования вторсырья в промышленности

На прошлой неделе представители Национальной ассоциации развития вторичного использования сырья (АРВИС) организовали гостевую лекцию «Практики использования вторичного сырья промышленности» для студентов базовой кафедры Российского экологического оператора в РЭУ имени Г.
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