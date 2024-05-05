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ПСВ выиграл чемпионат Нидерландов в 25-й раз – впервые с 2018-го

Сегодня команда Петера Боса выиграла у «Спарты» со счетом 4:2 и набрала 87 очков по итогам 32 туров. ПСВ выиграл чемпионат впервые с сезона-2017/18.

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