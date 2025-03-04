Сервисы по продаже билетов под осадой хакеров накануне 8 марта

Мошенники массово атакуют сайты по продаже билетов в театр и на концерты.Сайты по продаже билетов в театр, на концерты и другие виды досуга массово выходят из строя под волной хакерских атак накануне 8 марта.
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