Ким Чен Ын заявил, что твердо уверен в победе России

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын выразил твердую уверенность в победе России.Об этом говорится в его телеграмме, адресованной президенту РФ Владимиру Путину в ответ на поздравление с 78-летием со дня основания Корейской Народно-Демократической Республики.