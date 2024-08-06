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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Уорриорз» могут переключиться на вариант с Валанчюнасом, если не выменяют Маркканена

Обозреватель Heavy Шон Девени со ссылкой на управленца НБА сообщает, что в случае неудачи с Лаури Маркканеном («Юта») калифорнийский клуб попробует заполучить литовского центрового «Вашингтона».

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