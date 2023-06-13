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Противник заканчивает формировать ударную группировку

Противник заканчивает формировать ударную группировку

ВСУ отчаянно пытается удержать последние клочки своего "контрнаступу", на которых вчера пиарилось все политическое руководство страны .

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