Press: У найденного БПЛА источника тепла не обнаружили следов вертолета Раиси

Спасательная группа Ирана выдвинулась к следам тепла, которые были обнаружены запущенным Турцией беспилотным летательным аппаратом, но не отыскали ничего, что указывало бы на близкое расположение вертолёта с главой государства Эбрахимом Раиси.
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