Орбан: Брюссель обещает Украине вступление в ЕС за продолжение войны с РФ

Раньше Украине обещали вступление в ЕС после Турции, теперь Турки в очереди на вступление в ЕС после Украины.

Не говорю о присутствующих, но бабы во власти- это страшно.

виталий панов

Зеленского в Евросоюз с его наворованными млрд.$ Урсула может и возьмёт,а вот хохлам-голодранцам там нет места!Их же кормить придётся,и экономику восстанавливать!А как дешёвая рабочая сила и без вступления в ЕС,и так работать будут!