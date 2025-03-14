Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 085 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Какаиновый маниак, еврейский мальчик... больше не нужен...Черная метка выда...
  • Tania Еременко
    Надо успеть освободить Одессу, Харьков, Николаев, Днепропетровск, Запорожье...Депутат Шеремет н...
  • Алексей Тан
    А если в лесу.. ну или в кустах???.... Что?!... не уж то... СЕБЕ в трусы на с..ёшь??.Пока вы не уснули...

Орбан: Брюссель обещает Украине вступление в ЕС за продолжение войны с РФ

Орбан: Брюссель обещает Украине вступление в ЕС за продолжение войны с РФ

Венгрия не допустит поспешного вступления Украины в Евросоюз и считает, что Брюссель обещает ей присоединение к сообществу только ради того, чтобы она продолжала военные действия против России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
Раньше Украине обещали вступление в ЕС после Турции, теперь Турки в очереди на вступление в ЕС после Украины.
Ответить
23 час.
Генрих
Не говорю о присутствующих, но бабы во власти- это страшно.
Ответить
22 час.
виталий панов
Зеленского в Евросоюз с его наворованными млрд.$ Урсула  может и возьмёт,а вот хохлам-голодранцам там нет места!Их же кормить придётся,и экономику восстанавливать!А как дешёвая рабочая сила и без вступления в ЕС,и так работать будут!
Ответить
22 час.
наверх