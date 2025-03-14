Венгрия не допустит поспешного вступления Украины в Евросоюз и считает, что Брюссель обещает ей присоединение к сообществу только ради того, чтобы она продолжала военные действия против России.
Орбан: Брюссель обещает Украине вступление в ЕС за продолжение войны с РФ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
Раньше Украине обещали вступление в ЕС после Турции, теперь Турки в очереди на вступление в ЕС после Украины.
Ответить
23 час.
Генрих
Не говорю о присутствующих, но бабы во власти- это страшно.
Ответить
22 час.
виталий панов
Зеленского в Евросоюз с его наворованными млрд.$ Урсула может и возьмёт,а вот хохлам-голодранцам там нет места!Их же кормить придётся,и экономику восстанавливать!А как дешёвая рабочая сила и без вступления в ЕС,и так работать будут!
Ответить
22 час.
Свежие комментарии