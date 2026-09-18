Терапия покорила сердца будущих ординаторов: Минздрав раскрыл самые желанные специальности 2026 года

Будущие врачи сделали свой выбор, и он получился очень вдохновляющим! По данным Минздрава России, самой популярной специальностью среди поступающих в ординатуру в 2026 году стала терапия.
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