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Экстренная посадка Boeing-737 в Братске из-за смерти пассажира на борту

Экстренная посадка Boeing-737 в Братске из-за смерти пассажира на борту

Самолет S7, следовавший рейсом Южно-Сахалинск – Новосибирск, совершил экстренную посадку в Братске из-за смерти пассажира.

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