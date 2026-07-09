СБУ провела обыски у замглавы "Украинской бронетехники"

Валерий Матыцин/ТАСС Служба безопасности Украины провела обыски у первого заместителя директора компании "Украинская бронетехника" Сергея Пашинского по делу о возможной поставке некачественных гранатометов.
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