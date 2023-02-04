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Правда ли хорошая осанка — гарантия здоровой спины

Правда ли хорошая осанка — гарантия здоровой спины

Что считается хорошей осанкой и влияет ли она на здоровье спины Признаками хорошей осанки принято считать ровную спину с небольшими физиологическими изгибами в грудном отделе (кифоз) и пояснице (лордоз), расправленные плечи и прямое положение шеи.

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