Правда ли хорошая осанка — гарантия здоровой спины

Что считается хорошей осанкой и влияет ли она на здоровье спины Признаками хорошей осанки принято считать ровную спину с небольшими физиологическими изгибами в грудном отделе (кифоз) и пояснице (лордоз), расправленные плечи и прямое положение шеи.