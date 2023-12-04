Financial Times: Украина может остаться без обещанных €50 млрд от Евросоюза

Британское издание Financial Times пишет, что Украина может остаться без обещанных Европейским союзом 50 миллиардов евро из-за усиления позиций ультраправых в странах ЕС, а также бюджетного кризиса в Германии.
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