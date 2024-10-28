Расследование авиакатастрофы в Смоленске обошлось Польше в миллионы долларов

Около 47 миллионов злотых - ущерб от повреждений запасному самолету Польская подкомиссия по повторному расследованию причин смоленской авиакатастрофы обошлась налогоплательщикам республики более чем в 20 миллионов долларов.
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