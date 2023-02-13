Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

100 подписчиков

Александра Трусова: «В 2016 году у меня было два варианта: Мишин или Тутберидзе. Больше понравилось у Тутберидзе, там тренировались звезды мирового женского катания»

Серебряный призер Олимпийских игр-2022 по фигурному катанию Александра Трусова рассказала о своих тренерах.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх