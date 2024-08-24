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Аналитики ЮMoney узнали, сколько придется выложить за базовый набор для школьника в РФ в 2024 году

Аналитики ЮMoney узнали, сколько придется выложить за базовый набор для школьника в РФ в 2024 году

Аналитики ЮMoney узнали, сколько придется выложить за базовый набор для школьника в РФ в 2024 году Ирэн ОрлонскаяВ этом году средняя стоимость базового набора для школьников, включающего в себя школьную форму, брюки или юбку, рубашку или блузку, обувь, рюкзак, а также пенал с канцелярскими принадлежностями, составит 15 361 рубль.

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