Аналитики ЮMoney узнали, сколько придется выложить за базовый набор для школьника в РФ в 2024 году Ирэн ОрлонскаяВ этом году средняя стоимость базового набора для школьников, включающего в себя школьную форму, брюки или юбку, рубашку или блузку, обувь, рюкзак, а также пенал с канцелярскими принадлежностями, составит 15 361 рубль.