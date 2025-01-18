НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

163 подписчика

Гру о 4:2: «Лучшим периодом «Трактора» был третий – мы были лучше в плане катания и диктовали ход матча. В первые два «Нефтехимик» нас переигрывал»

«Думаю, в первые два периода соперник нас переигрывал, но Мыльников держал нас в игре. С нашей стороны лучшим периодом был третий, мы были лучше в плане катания и диктовали ход матча.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх