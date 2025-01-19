"Известия": регуляция обмена кальцием между клетками поможет возвращать память

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого применили новый метод, чтобы увидеть, что происходит в клетках, и выяснили, что обмен кальцием между ними укрепляет нейронные связи и поможет возвращать память.
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