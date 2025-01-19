Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 483 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Саваровский
    Сажать, сажать и сажать гадов.Подрядчиков проек...
  • Ural Karahanow
    Марк у Марка украл театр (еврейская скороговорка).Марк Варшавер: Пе...
  • Роман Орманин
    Только блин всё залив переименуют скоро)))))NOAA: в Мексиканс...

"Известия": регуляция обмена кальцием между клетками поможет возвращать память

"Известия": регуляция обмена кальцием между клетками поможет возвращать память

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого применили новый метод, чтобы увидеть, что происходит в клетках, и выяснили, что обмен кальцием между ними укрепляет нейронные связи и поможет возвращать память.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх