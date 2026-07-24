В Амурской области объявили штормовое предупреждение в связи с приближением циклона. По данным регионального Гидрометцентра, в конце недели на территории региона ожидаются интенсивные осадки, а в отдельных районах возможны грозы и усиление ветра.
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