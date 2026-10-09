«От Кременчугской ГЭС решили полностью избавиться». Киев умоляет о перемирии. Теперь всё зависит от Путина

После новой серии ударов по украинской энергетики в Киеве всё громче звучат разговоры о перемирии. На фоне повреждений на Кременчугской ГЭС, подстанциях и теплоэлектростанциях противник заявляет о готовности обсуждать разные сценарии прекращения огня.