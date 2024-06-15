Названы популярные у россиян направления для поездок с детьми

В число направлений, популярность которых значительно выросла этим летом, вошли Мурманская область, Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Алтай и Республика Адыгея.
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