Минцифры просят сформировать требования к учету отзывов на цифровых платформах

Национальное фитнес-сообщество (НФС) направило премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с просьбой создать единые требования к верификации, учету и оспариванию пользовательских отзывов на цифровых платформах и геосервисах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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