Минцифры просят сформировать требования к учету отзывов на цифровых платформах

Национальное фитнес-сообщество (НФС) направило премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с просьбой создать единые требования к верификации, учету и оспариванию пользовательских отзывов на цифровых платформах и геосервисах.