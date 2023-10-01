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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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16-летняя Андреева второй раз в сезоне обыграла №11 Крейчикову. Это самая рейтинговая соперница, которую она побеждала

62-я ракетка мира Мирра Андреева обыграла №11 Барбору Крейчикову в первом круге в Пекине – 6:2, 6:2. Андреева повела в личных встречах 2:0.

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