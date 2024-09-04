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Microsoft отключает русских пользователей от облаков. Пока только корпоративные аккаунты

Microsoft отключает русских пользователей от облаков. Пока только корпоративные аккаунты

Microsoft начала отключение российских пользователей от своих облачных сервисовС сентября 2024 года Microsoft начала процесс отключения корпоративных клиентов, зарегистрированных в России, от своих облачных сервисов.

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