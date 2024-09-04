Microsoft отключает русских пользователей от облаков. Пока только корпоративные аккаунты

Microsoft начала отключение российских пользователей от своих облачных сервисовС сентября 2024 года Microsoft начала процесс отключения корпоративных клиентов, зарегистрированных в России, от своих облачных сервисов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии