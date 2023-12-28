В Новосибирске рассказали, куда звонить о проблемах с мусором в новогодние каникулы

На новогодних каникулах звонки о проблемах с вывозом мусора будут принимать несколько операторов.В Новосибирске на новогодних каникулах с 31 декабря 2023 года по 9 января 2024 года специалисты МУП "САХ" готовятся к работе в усиленном режиме.