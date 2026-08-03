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Из-за какой суммы на вкладе пенсионеров могут лишить льгот

Из-за какой суммы на вкладе пенсионеров могут лишить льгот

Универсального запретного порога по вкладам для пенсионеров в России нет. Ни одно федеральное правило не говорит, что, к примеру, при сумме на счете больше 500 тысяч рублей льготы снимаются автоматически.

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