Из-за какой суммы на вкладе пенсионеров могут лишить льгот

Универсального запретного порога по вкладам для пенсионеров в России нет. Ни одно федеральное правило не говорит, что, к примеру, при сумме на счете больше 500 тысяч рублей льготы снимаются автоматически.
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