Андрей Козырев: «Остаюсь в «Северстали» на следующий год. Были переговоры, мы пришли к согласию, пока ничего не подписывал»

Клуб из Череповца проиграл ЦСКА со счетом 1:6 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. На данный момент «Северсталь» занимает 2-е место в таблице Западной конференции, набрав 65 очков после 51 матча.
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