Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление.

В целях создания праздничного образа в государственном учреждении ´Государственный энергетический и газовый надзор´, решением руководства учреждения с участием первичной профсоюзной организации, в период проведения новогодних и рождественских праздников организовано проведение смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление зданий, территорий, каби .