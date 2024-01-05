Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление.

В целях создания праздничного образа в государственном учреждении ´Государственный энергетический и газовый надзор´, решением руководства учреждения с участием первичной профсоюзной организации, в период проведения новогодних и рождественских праздников организовано проведение смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление зданий, территорий, каби .
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