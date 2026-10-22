Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Восток». Андрей Аркадьев22-10-2026 12:09 © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Поделиться: Населенный пункт Мировка в Запорожской области перешел под контроль российских войск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Снова Россия корм...
- Снова Россия корм...
- Ливия потребует о...
Там таких сёл тысячи. Зачем они нам? Они хотят освобождаться?