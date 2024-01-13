Джабаров призвал не допускать фуры Латвии в РФ после конфискации "Дома Москвы"

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал заблокировать проезд латвийских грузовиков через территории России и Белоруссии в связи с конфискацией "Дома Москвы" в Риге.
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