Кавай Ленард поставил сверху через Якоба Пелтля

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Форвард «Клипперс» Кавай Ленард стал автором эффектного данка в матче с «Торонто» (108:100). В четвертой четверти Ленард поставил сверху через центрового «Рэпторс» Якоба Пелтля.