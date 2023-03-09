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Кавай Ленард поставил сверху через Якоба Пелтля

Кавай Ленард поставил сверху через Якоба Пелтля

Форвард «Клипперс» Кавай Ленард стал автором эффектного данка в матче с «Торонто» (108:100). В четвертой четверти Ленард поставил сверху через центрового «Рэпторс» Якоба Пелтля.

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