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Стало известно, чем дышали омичи во время подозрительного тумана

Стало известно, чем дышали омичи во время подозрительного тумана

В Минприроды Омской области рассказали, что 8 августа омичи дышали выбросами. А этот день на автоматизированном посту на улице 4-я Поселковая в промежутке с 19:00 до 21:00 выявили превышения предельно допустимой концентрации взвешенных частиц в 1.

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