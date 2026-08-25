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Норрис ведет переговоры с «Маклареном» о повышении зарплаты до 60 млн евро (Марк Лимаше)

Автор BUSINESS/book GP Марк Лимаше поделился информацией о переговорах действующего чемпиона «Ф-1» Ландо Норриса с « Маклареном ».

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