«Наша задача – служить примером для молодежи»: Иван Есипов о главных принципах работы

Заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями рассказал о работе с молодёжью и о своем опыте участия в СВО В преддверии празднования Дня защитника Отечества «Петербургский дневник» встретился с заместителем председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и поговорил о том, что такое современный патриотизм, как его воспитывать в молодом поколении и не только.