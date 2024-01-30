Плановые отключения электричества затронут Астрахань, Ахтубинск и поселения трех сельских районов

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 19:00. Во вторник, 30 января, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - во всех районах (с 09:00 до 14:00, с 09:00 до 15:00, с 09:00 до 18:00, с 11:00 до 17:00, с 13:00 до 19:00); Ахтубинский район – г.