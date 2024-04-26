Хороших дорог и чистого воздуха пожелали от нового мэра Новосибирска Кудрявцева

Внеочередная сессия городского совета прошла в расширенном составе в Государственном зале Каца. Помимо депутатов на торжественное мероприятие пригласили представителей всех ветвей власти, религиозных концессий, руководителей предприятий, бизнесменов и участников СВО.
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