The Sun узнала о подготовке британских ВМС к испытанию МБР в Атлантике

Военно-морские силы Великобритании готовятся впервые с 2016 года провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Trident 2 D5, пуск которой будет произведен с атомной подводной лодки в Атлантическом океане.
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