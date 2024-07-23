В Якутии два жителя Приморья обвиняются в обмане 15 покупателей автомобилей с зарубежных аукционов

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Республике Саха (Якутия) окончено расследование уголовного дела в отношении двоих 25-летних жителей Приморского края, которые обвиняются в мошенничестве при импорте жителям разных регионов России подержанных автомобилей.
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