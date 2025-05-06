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Анонс Gears of War: Reloaded, ремастер Ecco the Dolphin, исходный код Fallout, слухи о Half-Life 3…

Анонс Gears of War: Reloaded, ремастер Ecco the Dolphin, исходный код Fallout, слухи о Half-Life 3…

Xbox анонсировала новый ремастер первой Gears of War с подзаголовком Reloaded, по Сети прокатились слухи о готовности Half-Life 3, исходный код Fallout не был уничтожен, RPG-«гача» Reverse: 1999 получит коллабу с Assassin’s Creed, Ecco the Dolphin обзаведётся ремастером и с .

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