В Махачкале из-за падения наледи на женщину с ребенком возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбудили по факту падения наледи с крыши дома в Махачкале на женщину с ребенком. Соответствующее заявление сделала пресс-служба следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) России по Республике Дагестан на странице в Telegram-канале 3 марта.