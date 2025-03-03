В Махачкале из-за падения наледи на женщину с ребенком возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбудили по факту падения наледи с крыши дома в Махачкале на женщину с ребенком. Соответствующее заявление сделала пресс-служба следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) России по Республике Дагестан на странице в Telegram-канале 3 марта.
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