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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леонид Слуцкий: «Беншимол – дереволаз, безобразно подготовлен технически. Если он ярко проявит себя в большой команде, для меня это будет невероятный сюрприз»

Леонид Слуцкий не впечатлен игрой форварда «Акрона» Жилсона Беншимола. – Вы верите, что Беншимол мог бы пригодиться более статусным командам? – Беншимол – дереволаз.

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