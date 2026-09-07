Леонид Слуцкий: «Беншимол – дереволаз, безобразно подготовлен технически. Если он ярко проявит себя в большой команде, для меня это будет невероятный сюрприз»

Леонид Слуцкий не впечатлен игрой форварда «Акрона» Жилсона Беншимола. – Вы верите, что Беншимол мог бы пригодиться более статусным командам? – Беншимол – дереволаз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым